Programa de expansão da Fábrica de Unicórnios arranca com oito empresas

Oito scaleups (empresas em fase de expansão) dão, esta terça-feira, o “pontapé de saída” da primeira edição do Scaling Up Program da Unicorn Factory Lisboa no Hub Criativo do Beato, segundo anunciado em comunicado.

As oito empresas participam no programa durante os próximos “oito meses por forma a desenvolver competências críticas e acelerar o crescimento e expansão dos seus negócios”.

As scaleups são: Bairro (na área do retalho e alimentação, opera em Portugal e Marrocos), HolyWally (tecnológica financeira de Singapura, parceira da Visa Fintech Connect e Microsoft for Startups), Knok (criou uma solução de inteligência artificial que identifica a frequência cardíaca, respiratória e a pressão arterial do paciente durante a videoconsulta), Leadzai (setor da publicidade digital, ajuda pequenos negócios a colocar anúncios online), Orna (solução de gestão de incidentes cibernéticos), Pleez (ajuda os restaurantes a otimizar a sua presença nas plataformas de delivery), Sensei (utiliza a visão computacional, sensores e algoritmos de inteligência artificial para criar lojas autónomas), Zharta (empresa tecnológica que está a desenvolver o novo mercado de capitais, inclusive para o metaverso).

Estas empresas foram escolhidas entre um total de 33 candidaturas, "através de uma avaliação dos perfis e entrevistas, tendo por base os critérios de admissão ao programa", como o investimento angariado até ao momento, a equipa, o produto e comercialização, entre outros.

No total, estas oito scaleups já captaram “mais de 30 milhões de euros e todas têm mais de 10 colaboradores, tendo em média equipas de 35 colaboradores”.