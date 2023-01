A Sagres dá nome ao Campo Pequeno, mas não patrocina as touradas - E agora, elas vão continuar? Sim, mas serão poucas

O Campo Pequeno sempre acolheu touradas, mas agora passou a chamar-se Sagres Campo Pequeno. Será que o patrocínio de uma marca que não inclui as atividades tauromáquicas na sua estratégia de marketing vai afastar os touros do recinto? A resposta da Sociedade Central de Cervejas não é direta, mas deixa claro que a tauromaquia continua na agenda deste espaço de espetáculos, apesar de estar fora do radar comercial.

“Ao assumir o nome do espaço, estamos a apoiar a música e a cultura, dois eixos estratégicos para a Cerveja Sagres”, responde por escrito ao Expresso Maria Oliveira, diretora de marketing da Sociedade Central de Cervejas.

“Sendo a nova designação do espaço - Sagres Campo Pequeno, naturalmente a imagem não desaparece (nos dias das touradas), no entanto, a Cerveja Sagres não fará ativação de eventos sem ligação aos seus eixos estratégicos já referidos. Falamos tanto de atividades taurinas como de eventos corporativos privados, eventos de cariz político-partidário, infantis, religiosos, etc.”, acrescenta.

Na decisão de dar o nome ao espaço, a Sociedade Central de Cervejas pesou o facto de este ser “provavelmente o espaço mais carismático e icónico da cidade de Lisboa e um dos mais emblemáticos do País”. E ao associar a Cerveja Sagres ao nome do Campo Pequeno “não pretende substituir o legado nem a história deste edifício”, explica

Assim, diz Maria Oliveira, “A Cerveja Sagres ao assumir o naming do Campo Pequeno está a assumir um papel ativo na promoção dos artistas e espetáculos, da música e da cultura ao mesmo tempo que se torna parceira de uma ambição e visão renovadas para o Campo Pequeno, que, pela mão do seu gestor (Álvaro Covões), pretende revitalizar e trazer maior dinamismo a este espaço e a toda a zona envolvente ao longo de todo o ano”. “Menos de 10%”

Certo é que os espetáculos tauromáquicos serão uma pequena percentagem no número total de eventos do recinto. “Bem menos de 10%”, afirma Álvaro Covões, fundador da Evertything News e responsável pela gestão de um espaço “maioritariamente dedicado à música e eventos”.

Para ele, o aspeto mais importante desta parceria é ver a sociedade civil “a cumprir o papel do Estado e a garantir oferta cultural, a exemplo do que já acontece noutros recintos do país”. Quanto aos espetáculos tauromáquicos, nota que “o edifício foi construído com essa finalidade e há obrigações contratuais nesse sentido que serão cumpridas”.