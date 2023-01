Vendas do grupo DIA crescem 9,6% em 2022

As vendas do grupo DIA, dono do Minipreço, aumentaram 9,6% em 2022, para 7285,8 milhões de euros, num ano que foi “desafiante para a Dia Portugal”, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira.

No mercado espanhol, as vendas subiram 5,4%, para 4436,2 milhões de euros, no português aumentaram 0,5%, para 596 milhões, no brasileiro cresceram 10,9%, para 889,5 milhões, e no argentino aumentaram quase 31%, 1364,1 milhões.

“O aumento das vendas confirma que o profundo redirecionamento do negócio iniciado em 2019 serviu para consolidar um modelo vencedor e uma proposta de valor que nos aproxima do fim do processo de turnaround da empresa”, disse, citado na nota, Martín Tolcachir, presidente executivo global do grupo.

Em Portugal, “2022 continuou a ser altamente desafiante”, segundo o o Conselho de Administração da Dia Portugal, composto por Miguel Silva, Pedro Devesa e Joana Neto. “Continuamos fortemente empenhados em renovar a nossa oferta de marca própria e, só em Portugal, lançámos 229 novas referências de marca própria em várias categorias de produtos, aliados indispensáveis para a poupança dos nossos clientes. Por outro lado, intensificámos o nosso serviço online que já chega a 55% da população, continuando a sua forte expansão em todo o território nacional que já conta com 185 lojas com express delivery e 57 lojas com online próprio, o que representa um crescimento de 49% em comparação com o ano de 2021”, indica administração, citada na nota.

De notar que, apesar de Portugal apresentar a menor taxa de crescimento das vendas, tal aconteceu no mesmo ano em que as lojas do grupo diminuíram em 7% no país.

No final de 2022, o grupo contava com 5699 lojas, das quais 2323 lojas a operar no novo modelo (loja de bairro). Espanha conta com 1660 lojas a operar no novo modelo, 88% da sua rede de proximidade. Na Argentina estão 551 lojas deste novo modelo e 112 em Portugal.