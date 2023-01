Nokia aumenta lucros em 18% para os 2,5 mil milhões de euros em 2022

A Nokia lucrou, em termos comparáveis, 2481 milhões de euros em 2022, mais 18% face ao ano anterior, reportou a tecnológica finlandesa esta quinta-feira, 26 de janeiro, em comunicado.



Segundo a empresa, os lucros beneficiaram da melhoria do desempenho de todas as áreas de negócio e do aumento dos rendimentos em investimentos graças à subida das taxas de juro,



As receitas cresceram 12% para os 24,9 mil milhões de euros, face a 22,2 mil milhões de euros em 2021, graças ao melhor desempenho das áreas de negócio da tecnológica - com maior relevância na área de redes - e a efeitos cambiais.



O lucro operacional cresceu 12%, em termos comparáveis, para os 3,1 mil milhões de euros, apesar do impacto do aumento das despesas operacionais, como investimento no negócio e em salários, e das flutuações cambiais.