Como o maior produtor de autoclismos da Europa do Sul deu a volta à invasão da Ucrânia e bateu recordes

A Oli, o maior produtor de autoclismos da Europa do Sul, fechou 2022 com um volume de negócios de 75,5 milhões de euros (M€), o que representa um crescimento de 7%, face ao período homólogo e um recorde para a empresa que tem uma fábrica na Rússia e viu as vendas neste país e na Ucrânia caírem para valores residuais com a guerra.

