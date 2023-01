Actium Capital reforça posição na Greenvolt para mais de 10%

A Actium Capital comprou, entre segunda e quarta-feira, 655.329 ações representativas do capital da Greenvolt, passando a deter mais de 10% do capital da empresa de energias renováveis, segundo comunicado ao mercado esta quinta-feira.

"A Actium Capital vem, por este meio, comunicar [...] que adquiriu, na Euronext Lisbon, entre os dias 23 e 25 de janeiro de 2023, 655.329 ações representativas de 0,47% do capital social e direitos de voto da Greenvolt", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela Greenvolt.

Na sequência destas operações, a Actium Capital, que é administrada por Paulo Fernandes, que também é presidente do Conselho de Administração da Cofina, passou a ter 13.917.220 ações representativas de 10,0002% do capital social e direitos de voto da empresa.

A totalidade das ações detidas pela sociedade Actium Capital considera-se imputável a Paulo Fernandes, que é igualmente administrador da Greenvolt.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Greenvolt desceram 1,13% para 7,87 euros.