Vendas da britânica Burberry crescem 5% entre outubro e dezembro

A empresa britânica Burberry revelou, esta quarta-feira, que teve receitas de 756 milhões de libras (859 milhões de euros) no terceiro trimestre (outubro a dezembro de 2022), mais 5% do que no mesmo período do ano fiscal anterior.

No entanto, o crescimento das receitas diminui para 1% se for calculado em termos de vendas comparáveis, que mede o resultado das novas lojas abertas, esclarece a Burberry em comunicado.

As vendas na China, por sua vez, caíram 23% no período em análise devido às medidas restritivas aplicadas neste país por causa da covid-19, embora a empresa não tenha alterado os seus objetivos para o final do ano fiscal.

No resto do mundo, o volume de negócios compensou a queda das vendas na China ao registar uma subida de 11%, sendo que se observaram grandes aumentos (19%) na Europa, Médio Oriente, Índia e na África, graças ao impulso do turismo.

Por outro lado, as vendas recuaram 1% nas Américas e 7% na região Ásia Pacífico no seu conjunto, incluindo a China.

Ainda assim, os mercados sul-coreano, japonês e do sudeste asiático denotaram um bom desempenho, com aumentos das vendas de 10%, 28% e 15%, respetivamente.