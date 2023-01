Unbabel acelera estratégia de aquisições e compra alemã EVS Traslations

O cofundador e presidente executivo (CEO) da Unbabel anunciou esta terça-feira à Lusa a compra da alemã EVS Translations, que conta com 130 pessoas, "com o objetivo de transformar o mercado de tradução", sem revelar o valor da operação.

"Estamos a acelerar a nossa estratégia de aquisição com o objetivo de transformar o mercado de tradução, pegar em empresas que ainda não estão atualizadas com toda a nossa tecnologia" e utilizar a que foi desenvolvida pela Unbabel "para modernizar e transformar essas empresas", disse Vasco Pedro.

Esta operação irá permitir à Unbabel proporcionar aos seus clientes um fluxo de trabalho adaptado suas necessidades, reduzindo significativamente o custo e o tempo de tradução, de acordo com a tecnológica.

"Permite-nos entrar mais fortemente no mercado alemão, que é algo que é grande e importante, [sendo] neste momento o segundo ou terceiro maior mercado do mundo de tradução, e depois também há um foco interessante na área legal e financeira que a EVS também traz, um vertical", prosseguiu o CEO.

Aliás, "já tínhamos pequenas coisas nesse vertical, mas agora isto permite-nos ter uma maior densidade de clientes no vertical legal e financeiro, que também é importante para nós. É uma expansão geográfica de vertical e de transformação tecnológica, de provar que a nossa plataforma consegue transformar qualquer empresa de tradução", sublinhou o gestor.

A aquisição vai permitir à Unbabel fornecer também serviços de conteúdo especializado para novos segmentos de mercado, onde se inclui o financeiro, jurídico e automóvel.

Por sua vez, a EVS Translations "irá expandir significativamente a oferta da Unbabel numa altura de grande procura global de serviços de tradução por parte de multinacionais", refere a tecnológica, adiantando que, em 2021, a indústria global de tradução atingiu "uma valorização de 56,18 mil milhões de dólares" [qualquer coisa como 51,85 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual], "um crescimento superior a 5.000 milhões de dólares em relação aos dois anos anteriores", em que a Europa representou quase metade (49%) da indústria.

"A Unbabel tem sido pioneira nessa área, a inteligência artificial [IA] está cada vez mais a ter impacto (...) é claro para nós que neste modelo híbrido de inteligência artificial com seres humanos a inteligência artificial está a ganhar preponderância para certos tipos de conteúdo", salientou Vasco Pedro.

O futuro, disse, "é este sistema híbrido", que envolve máquinas e humanos.

"O ser humano continua a ser uma peça fundamental neste processo, acho que o papel do humano está a mudar, mas não vai desaparecer, vai haver uma transformação", considerou.

Questionado sobre o peso da área legal no negócio da Unbabel, o CEO salientou que "até agora era relativamente pequeno, à volta dos 10%.

"Mas o impacto [desta área] é claro, era uma área que fazia muito sentido", salientou.

A área legal e médica representam, "provavelmente, metade de todo o gasto em tradução a nível mundial", um mercado relevante para a Unbabel.

Com 330 pessoas, a Unbabel vai agora passar a ter "460" com os 130 colaboradores da EVS.

"Temos planos ambiciosos para continuar a comprar empresas", rematou, caso se justifique essa operação.

Fundada em 1991 e com quase 150 colaboradores na Alemanha, Inglaterra, Bulgária e Estados Unidos, em que cerca de metade são tradutores da própria empresa, a EVS Translation combina capacidades linguísticas com soluções tecnológicas, com o objetivo de ajudar os clientes a fornecer uma gama diversificada de conteúdos multilingues, refere a Unbabel.

"Esta parceria com a Unbabel é entusiasmante e vem elevar a EVS Translation ao próximo nível de fornecedores de serviços de tradução", disse Edward Vick, CEO da EVS Translations, citado em comunicado.

A cooperação "entre o conhecimento em inteligência artificial da Unbabel e as nossas traduções desenvolverão, sem dúvida, um novo padrão na oferta de serviços de localização", acrescentou.