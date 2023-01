Lei das "startups" "é mais uma ferramenta que vai ajudar" a fortalecer ecossistema, diz presidente da Unbabel

O cofundador e presidente executivo (CEO) da Unbabel, Vasco Pedro, considerou esta terça-feira, 17 de janeiro, em declarações à Lusa, que a lei das startups "é mais uma ferramenta que vai ajudar" o ecossistema destas empresas.

A proposta de lei das startups, que deu entrada no parlamento no final de dezembro, prevê que "os trabalhadores de todas as empresas que sejam qualificadas" com aquele estatuto "sejam apenas tributados no momento da alienação das participações sociais adquiridas por esta via".

"Estou muito feliz que o Governo tenha atacado esse problema", afirmou Vasco Pedro, salientando que "é mais uma ferramenta em Portugal que vai ajudar à continuada fortificação do ecossistema de startups".

O cofundador da Unbabel salientou que ele e outros líderes de tecnológicas sentiam que, até esta lei, "Portugal estava em desvantagem competitiva porque o tratamento das stock options" para as startups era "uma área cinzenta, difícil e que tornava oneroso, de uma maneira que não acontece em outros países, trabalhar" neste tipo de empresas.

A tributação dos regimes de remuneração assentes em opções de aquisição de participações sociais (stock options), constitui um aspeto de importância central na atração e retenção de profissionais altamente qualificados no domínio das novas tecnologias, sendo particularmente relevante no ecossistema de startups na fase de arranque e ignição em Portugal, de acordo com o Governo.

De acordo com a proposta de lei, o reconhecimento de uma startup ou scaleup é feito através de uma comunicação prévia enviada à Startup Portugal, a qual mantém uma lista online atualizada deste tipo de empresas.

De acordo com o diploma, "considera-se startup a pessoa coletiva que, cumulativamente", tenha atividade por um período inferior a 10 anos, empregue menos de 250 trabalhadores, tenha um volume de negócios anual que não exceda os 50 milhões de euros, não resulte de uma cisão de uma grande empresa e não tenha no seu capital qualquer participação maioritária direta ou indireta de uma grande empresa e tenha sede ou pelo menos 25 trabalhadores em Portugal.

Questionado sobre o grande consórcio de inteligência artificial (IA), liderado pela Unbabel, que vai investir 78 milhões de euros e criar mais de 210 postos de trabalho em Portugal, o CEO disse que as equipas estão a ser lançadas.

"Estão previstas uma série de contratações que têm de ser feitas", mas o "entusiasmo é enorme, ainda por cima com o crescimento que tem havido na inteligência artificial nos últimos meses a nível global", sublinhou.

"Temos projetos concretos que estão a avançar e vão depender de contratar as pessoas certas a tempo e horas, mas tudo parece-me encaminhado", conclui Vasco Pedro.