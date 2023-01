Há iões e vitaminas a puxar pelos têxteis-lar lusos

“Qual a importância que damos à qualidade do nosso sono? É esta a pergunta a fazer no momento de comprar um lençol”, diz Mário Jorge Machado, presidente da ATP — Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, quando fala das “propostas inovadoras e diferenciadoras” que a indústria têxtil nacional apresentou esta semana na Alemanha. Do que conhece do sector, não tem dúvidas de que no campeonato das exportações o país joga na “liga dos campeões” e há muitas empresas a corroborar a sua afirmação com produtos concretos, sempre com o foco no bem-estar e na sustentabilidade.

Uma das tendências da roupa de cama made in Portugal é o uso de fibras de fruta. A J. Pereira Fernandes trouxe de Pevidém lençóis com fibra de banana e maçã, “coisas naturais em que vale a pena apostarmos, apesar dos custos de produção serem entre 10% a 15% mais elevados”, afirma o empresário Amadeu Fernandes, certo de que “vem tudo cada vez mais da natureza” e o futuro da sua empresa, com 230 trabalhadores e vendas de €23,5 milhões, passa por aí.