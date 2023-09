Portugal foi um dos países europeus onde o emprego mais cresceu no segundo trimestre

Portugal registou o maior crescimento do emprego na Europa, com a população empregada a subir 1,3% no segundo trimestre, a par da Lituânia e Malta, segundo o Eurostat. Na média europeia, o crescimento foi de 0,1%. Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, destacou esta quinta-feira, em declarações ao Expresso, que Portugal tem “feito um caminho, em que nunca hesitou no apoio ao emprego e na valorização salarial”.

A evolução do emprego, aponta a ministra, “traduz essa aposta permanente, mostrando que resulta e que é por aqui que temos de continuar”.

No primeiro trimestre de 2023, o emprego aumentou 0,5% na área do euro e 0,4% na União Europeia, face ao trimestre anterior.

Já no segundo trimestre os dados do Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia, mostram que o número de pessoas empregadas aumentou 0,2% em cadeia na área do euro e 0,1% na União Europeia (UE).

As horas trabalhadas aumentaram 0,2% na área do euro e diminuíram 0,1% na UE no segundo trimestre de 2023, em comparação com o trimestre anterior.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, as horas trabalhadas aumentaram 0,9% na área do euro e 0,5% na UE.

Estes dados “fornecem uma imagem do fator trabalho consistente com a medida da produção e do rendimento das contas nacionais” destaca o Eurostat.

Os dados agora conhecidos “refletem os compromissos inscritos no Acordo de Rendimentos e na Agenda do Trabalho Digno, instrumentos poderosos para um melhor emprego e melhores salários”, sublinhou Ana Mendes Godinho.

Os “quase cinco milhões de trabalhadores declarados à Segurança Social, o crescimento dos salários em 8% face a 2022 e a recuperação do diálogo social por via do aumento exponencial dos acordos coletivos, são indicadores desta transformação”, acrescentou a ministra.

A maior descida do emprego foi registada na Estónia, com -1,5%, Roménia, -0,8% e Croácia -0,7%.

No segundo trimestre de 2023, o PIB, corrigido de sazonalidade, aumentou 0,1% na área do euro e manteve-se estável na UE, em comparação com o trimestre anterior, de acordo com os dados do Eurostat.

A análise do Eurostat mostra que no crescimento do Produto Interno Bruto por Estado-membro destaca-se a Lituânia, 2,9%, que registou o maior aumento face ao trimestre anterior, seguida pela Eslovénia, 1,4%, e Grécia, com 1,3%. O PIB português permaneceu estável.

As maiores diminuições foram observadas na Polónia; -2,2%, Suécia; 0,8% e Áustria, -0,7%.

No segundo trimestre de 2023, a produtividade baseada no emprego diminuiu 0,9% na área do euro e 0,7% na da UE em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

Com base nas horas trabalhadas, a produtividade em relação ao mesmo trimestre do ano anterior diminuiu 0,9% na área do euro e 0,6% na UE.