Desemprego no Japão sobe para 2,7% em julho

A taxa de desemprego do Japão fixou-se em 2,7%, em julho, com o número de desempregados a aumentar 4% em relação ao ano anterior, informou esta terça-feira, 29 de agosto, o Governo japonês.

O número de desempregados no mês passado foi de 1,8 milhões, o que representa mais 70 mil pessoas, ou um aumento de 4%, em termos homólogos, indicam dados do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações japonês.

No mesmo mês, o número de pessoas a trabalhar no arquipélago situou-se em 67,7 milhões, mais 170 mil, ou 0,3% do que em 2022.

O número de postos de trabalho disponíveis por cada 100 pessoas que procuram emprego no Japão foi de 129 no sétimo mês deste ano, menos um do que em junho.