Greves contabilizadas até junho são já 85% do total de paralisações de 2022

A contestação social no país não dá sinais de abrandar e parece cada vez mais incontornável que 2023 será mesmo o pior ano, dos sete que já leva de governação António Costa, no que diz respeito a greves.

Nos primeiros seis meses do ano, foram comunicados ao Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) 924 pré-avisos de greve. O número representa 85% do total de greves comunicadas ao longo de todo o ano de 2022 e traduz um aumento de 46% face ao mesmo período do ano passado, mostram os dados agora divulgados pela Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT).