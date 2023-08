De aumentos de 4,7% a quedas de 4,3%: os sectores onde os salários reais mais sobem e recuam em Portugal

Foi apenas o segundo aumento desde a reta final de 2021. No segundo trimestre deste ano, o salário médio em Portugal aumentou 2,4% em termos reais por comparação com o mesmo período de 2022.

Este número - que leva em conta o impacto da inflação para aferir a evolução do poder de compra - é, contudo, muito diferente consoante estamos a falar do sector privado e público, com maiores ganhos no primeiro caso. Consoante a dimensão da empresa, com as pequenas a darem aumentos maiores. E, também, do tipo de atividade económica.

Se há atividades no país onde o salário médio subiu mais de 4% acima da inflação, garantindo um real aumento do poder de compra, noutras, em vez de um aumento, registou-se uma queda.

Detalhamos-lhe a evolução, por área de atividade.