Efacec assina contrato para construir central de biogás na Suécia

A Efacec irá construir uma central de biogás na Suécia em associação com a empresa de construção sueca Multibygg Sydost AB, num contrato de 30 milhões de euros para a empresa portuguesa - o equivalente a 66% do valor global do contrato.

A central deverá produzir cerca de 30 toneladas diárias de biogás líquido, equivalentes a 120 gigawatts anuais, a partir de “300 mil toneladas de matéria orgânica por ano, principalmente de origem bovina, suína e aviária”, detalha a empresa num anúncio feito esta quarta-feira, 25 de janeiro. O biogás será utilizado “como combustível para transporte rodoviário de veículos pesados”, acrescenta.



O contrato foi assinado com a empresa sueca Mönsterås Biogasproduktion, uma subsidiária da Scandinavian Biogas AB, especializada na produção de energia renovável através de resíduos orgânicos. A central localizar-se-á em Grimhult, no município de Kalmar, no sudeste do país escandinavo.

“O projeto ganho consiste na conceção, fornecimento, montagem, testes e entrada em funcionamento da Central de Produção de Biogás de Mönsterås”, esclarece a Efacec em comunicado. “O âmbito da Efacec corresponde a mais de 30 milhões de euros, o equivalente a 66% da sua participação no valor global do contrato, cabendo a restante parte ao parceiro sueco”, acrescenta.

A Efacec já construíra, em 2019, uma central de biogás da Europa, em Korskro, na Dinamarca, considerada a maior da Europa.