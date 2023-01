Constructel Visabeira notifica Concorrência da entrada na Arquiled

A entrada da Constructel Visabeira na estrutura acionista da portuguesa Arquiled, empresa especialista em iluminação pública em LED, foi notificada à Autoridade da Concorrência (AdC), segundo um aviso publicado pela AdC.

A operação de concentração resulta da aquisição, pela Constructel Visabeira, de uma posição na Arquiled, que continuará a ter a EDP Ventures, C2 Capital Partners e Climar Lighting na sua estrutura acionista.

A Constructel Visabeira, controlada pelos grupos Goldman Sachs e Visabeira, tem atividade nas áreas das redes de telecomunicações e infraestruturas energéticas, prestando serviços de engenharia, aquisição e construção de redes de distribuição de gás natural e linhas de transporte de eletricidade e subestações elétricas.

A Arquiled dedica-se ao fabrico e desenvolvimento de soluções de iluminação LED, centrando a atividade em iluminação pública, sistemas e serviços de eficiência energética.

“Uma vez ocorrida, a operação abrirá um novo ciclo na estratégia da Arquiled, que desta forma terá a oportunidade de conquistar novos mercados internacionais. A operação irá certamente promover um caminho de crescimento económico através da inovação tecnológica, bem como no desenvolvimento de novos produtos quer para o mercado nacional quer internacional”, indicou a Arquiled em comunicado.

Miguel Allen Lima, presidente executivo da Arquiled, comentou, no mesmo comunicado, que “o interesse demonstrado pela Constructel Visabeira é um claro reconhecimento do valor económico e estratégico da Arquiled, sendo que a futura entrada deste novo acionista no capital da empresa abrirá novas possibilidades de expansão, tanto no mercado nacional como internacional, e permitirá desenvolver sinergias em negócios complementares”.

O valor do investimento da Constructel Visabeira na Arquiled não foi divulgado, nem o detalhe das participações com que ficarão os vários acionistas após a entrada do novo investidor.