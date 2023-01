Preço da gasolina em máximo de dois meses

O preço médio de venda ao público da gasolina simples em Portugal alcançou esta segunda-feira um máximo de dois meses, de acordo com os dados publicados esta terça-feira pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) no portal dos preços dos combustíveis.

A gasolina subiu 3,4 cêntimos por litro de segunda-feira para domingo, estando agora com um preço médio a nível nacional de 1,705 euros por litro.

Esta é a segunda subida semanal do preço deste combustível, sendo preciso recuar dois meses, a 20 de novembro de 2022, para encontrar um preço mais alto. Naquela altura a gasolina era comercializada em Portugal a 1,768 euros por litro, em média.

Apesar da subida de mais de 3 cêntimos desta semana, este combustível está ainda longe dos máximos de mais de 2 euros por litro que chegou a atingir em 2022, quando a guerra na Ucrânia pressionou mais o mercado petrolífero global.

No gasóleo simples, mostram os dados da DGEG, houve também uma subida de 2,5 cêntimos de domingo para segunda-feira, com o litro a ser agora vendido a 1,634 euros.

O gasóleo igualou o patamar da primeira semana deste ano. A 6 de janeiro era vendido a 1,635 euros por litro.

Também no caso deste combustível o preço atual está longe do máximo histórico superior a 2 euros por litro. E ainda no final de outubro o gasóleo era vendido a cerca de 1,95 euros.

Os preços atingidos esta segunda-feira pela gasolina (1,705 euros por litro) e pelo gasóleo (1,634 euros por litro) estão abaixo do “preço eficiente” calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para a corrente semana (23 a 26 de janeiro), que é de 1,725 euros para a gasolina simples e de 1,695 euros para o gasóleo.

Estes preços de referência da ERSE já incorporam subidas de 1,6% na gasolina e 2% no gasóleo (face à semana anterior), refletindo o agravamento das cotações internacionais destes dois refinados.

Ao longo dos últimos meses o gasóleo teve várias semanas com o seu preço posicionado acima do da gasolina, invertendo uma relação que tradicionalmente funcionava ao contrário, com o gasóleo a ser mais barato que a gasolina.

Essa inversão ocorreu devido à maior procura de gasóleo na Europa, num quadro de aperto nas importações deste produto refinado da Rússia, um dos fornecedores globais de referência deste combustível.

Entretanto, desde o início de 2023 que o gasóleo voltou a cavar uma diferença para a gasolina no que toca ao preço de venda ao público em Portugal. Desde então a gasolina tem estado cerca de 4 cêntimos por litro mais cara que o gasóleo nos postos portugueses.