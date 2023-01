O mercado de eletricidade precisa de uma recauchutagem? O debate está lançado em Bruxelas

Está oficialmente aberto o debate europeu sobre a necessidade de um redesenho dos mercados de eletricidade no Velho Continente, e sobre como fazê-lo. A Comissão Europeia vai avançar em março com uma proposta de reforma do mercado elétrico, e acaba de abrir uma consulta pública na qual qualquer entidade interessada no tema pode apresentar as suas ideias, até 13 de fevereiro. Mas o que está em causa?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler