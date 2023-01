Guillermo Soler Calero vai ser o novo diretor geral da Endesa em Portugal

Guillermo Soler Calero vai ser o novo diretor geral na Endesa em Portugal, segundo anunciado esta segunda-feira em comunicado. Calero, de 51 anos, é, atualmente, diretor comercial do negócio residencial da Endesa em Portugal. O responsável é licenciado em gestão e administração de empresas pela Universidade Internacional da Catalunha.

Chegou a Portugal em 2001 como diretor dos canais indiretos no mercado liberalizado. Desde então, segundo a nota, “tem acumulado um elevado nível de conhecimento e experiência bem-sucedida na gestão de equipas e negócios, e tem sido uma das figuras-chave para que a Endesa seja hoje o segundo maior comercializador de eletricidade no mercado português”.

“Com esta nomeação, a Endesa reforça o seu compromisso como uma empresa chave no desenvolvimento da transição energética em Portugal. No ano passado, a empresa foi adjudicatária no primeiro concurso da Transição Justa em Portugal, e na Península Ibérica como um todo, para o encerramento da central elétrica a carvão Pego”, indica a empresa na nota.

A empresa nota que Calero irá também “consolidar a posição competitiva e inovadora no negócio comercial, tanto no segmento residencial como no empresarial”.

Na semana passada o Expresso já havia revelado que estava encontrado o sucessor de Nuno Ribeiro da Silva na liderança da Endesa, que seria anunciado dentro de dias, e que seria uma solução interna. No entanto, o Expresso também referia que seria um gestor português, o que acabou por não se confirmar.