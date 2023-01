EDP lança oferta de dívida verde e recompra títulos de longo prazo

A EDP – Energias de Portugal lançou uma operação no mercado convidando os investidores para apresentarem ofertas “de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida” no valor de 1000 milhões de euros e maturidade em 2079, segundo anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a energética nota, contudo, que a aquisição “está sujeita, entre outros fatores, ao sucesso da colocação da emissão das Novas Green Notes Subordinadas”, bem como à aceitação por parte da EDP.

O objetivo da oferta “é gerir proativamente os instrumentos híbridos” da EDP. Na prática, a elétrica pretende substituir a emissão de mil milhões que tinha sido colocada no mercado em 2019 por uma nova linha de títulos de dívida verde.

Segundo a nota, a EDP pretende “emitir uma nova série de instrumentos representativos de dívida subordinada fixed to reset com denominação em euros, sujeito a condições de mercado (as “Novas Green Notes Subordinadas” ou as “Novas Notes”)”. No entanto, estes instrumentos não são garantidos e “são sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinadas às suas obrigações seniores”.

As receitas desta emissão serão depois destinadas ao portfólio de projetos “verdes” do grupo EDP.