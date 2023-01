Consumo de gás caiu 11,5% em três meses

Entre agosto e novembro de 2022, a meta de reduzir o consumo de gás em 7% em Portugal foi ultrapassada, de acordo com o terceiro relatório de monitorização do Plano de Poupança de Energia 2022-2023, elaborado pela Agência para a Energia (ADENE) recentemente. Este indica ter havido uma “redução no consumo acumulado de gás de 11,5% entre agosto e novembro de 2022, face à média do período homólogo dos últimos cinco anos”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler