Viajante dinamarquês Thor marca presença no Travel Fest em Guimarães

O dinamarquês Thor vai marcar presença no ABVP Travel Fest, que decorre a 23 e 24 de setembro em Guimarães, e partilhar a "aventura épica" que durante uma década o levou a percorrer todos os países do mundo.

Em comunicado, a Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) adianta nesta quinta-feira que o festival vai contar com a presença Torbjørn C. Pedersen, o "vinking moderno" como se autointitula o dinamarquês, que, ao longo da sua aventura, enfrentou a pandemia, guerras, burocracias, crises políticas e alterações climáticas.

"Once Upon a Saga: visiting every country in the world without flying" vai ser o tema âncora da palestra de Thor, que decorre a 24 de setembro, pelas 15h50.

O Travel Fest, que este ano assinala a terceira edição, conta ainda com a presença da norte-americana JoAnna Haugen, com uma palestra sobre a missão dos criadores de conteúdos e o papel de cada viajante na procura de um mundo mais sustentável.

Citado no comunicado, o presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante, salienta que enquanto Thor "é uma tremenda força de inspiração", JoAnna vai "agitar as águas".

"Queremos todos, bloggers e viajantes, ser parte da solução e não do problema no que toca à sustentabilidade socioambiental do planeta", destaca.

O festival arranca já a 22 de setembro, dia em que os participantes vão poder visitar gratuitamente alguns dos edifícios mais emblemáticos da cidade de Guimarães.

Além das palestras, estão previstas "outras fontes de inspiração", com peritos da escrita à fotografia, do vídeo ao 'drone' e das causas sociais ao puro deleite.

O painel do festival conta também com oradores portugueses, como o escritor José Luís Peixoto, o piloto de 'drone FPV' Artur Carvalho e humanitário David Freitas, e outros oradores internacionais como o brasileiro Guilherme Canever, que vai "falar dos países que não existem", o fotógrafo angolano José Silva Pinto, o checo Janek Rubes, o fotógrafo espanhol Arturo López Illana e os canadianos Dave e Bed, autores do blogue The Planet D.

Durante o evento está também prevista uma mesa-redonda, que se irá debruçar sobre "como podemos mudar a forma como viajamos" e que será moderada pela jornalista Teresa Conceição. A sessão conta com a presença da norte-americana JoAnna Haugen, do dinamarquês Torbjørn C. Pedersen e do presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins.

"Não há desculpas para que os que amam as viagens não venham a Guimarães, belíssima cidade UNESCO e palco deste inspirador evento, que vai juntar ainda boa parte dos bloggers de viagem portugueses", acrescenta Filipe Morato Gomes.

Os bilhetes para o Travel Fest estão disponíveis no 'site' da ABVP e custam 30 euros, dando acesso aos dois dias de palestras e debates.