Ryanair bate recorde e transporta 18,9 milhões de passageiros em agosto

A Ryanair alcançou a marca dos 18,9 milhões de passageiros em agosto, batendo o recorde anterior de 18,7 milhões registado um mês antes, em julho. A transportadora aérea realizou, no último mês, mais de 103 mil voos.

O registo de agosto representa um aumento de 11% face ao mês homólogo, altura em que tinha transportado 16,9 milhões de passageiros, anunciou a Ryanair esta segunda-feira, 4 de setembro.

Em agosto de 2019, o último mês comparável sem o impacto da pandemia da covid-19, a Ryanair transportara 14,9 milhões de passageiros, segundo dados citados pela Reuters.

No acumulado do ano fiscal com início em março, a Ryanair transportou, a números do fim de agosto, 177,4 milhões de passageiros. Mais 20% do que nos primeiros oito meses de 2022, período em que transportou 147,8 milhões de passageiros.

Por ocasião da apresentação de resultados do segundo trimestre de 2023, a Ryanair previa fechar o ano fiscal de 2024 (com fim em março de 2024) com 183,5 milhões de passageiros, uma subida de 9% face ao ano fiscal de 2023.