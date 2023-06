Abram alas para o navio com maior eficiência energética de sempre: o cruzeiro “MSC Euribia” custou €1200 milhões e leva mais de 8000 pessoas

Jaime Figueiredo

Nunca é mau quando a garrafa parte à primeira. E, sim, a garrafa com o mais elitizado dos vinhos partiu-se ao primeiro embate contra o casco do “MSC Euribia”, o primeiro grande navio de cruzeiros a fazer uma viagem com zero emissões de gases com efeito de estufa – e que até ao final do verão sulcará as águas frescas do mar do Norte. Um sonho ambientalmente sustentável que, há dias, deixou para trás um estaleiro cheio de história