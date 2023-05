Matosinhos admite cobrar taxa turística em 2024

A Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, está a estudar a criação de uma taxa turística com aplicação prevista a partir de 2024, anunciou esta quarta-feira a presidente.

"Estamos a preparar a criação de uma taxa turística à semelhança de outros municípios", afirmou Luísa Salgueiro no início da reunião pública do executivo municipal que decorreu no Centro Cultural de Leça do Balio.

Esta taxa turística municipal deverá ser implementada em 2024, frisou a autarca, eleita pelo PS.

No final da reunião, e em declarações à Lusa, o vereador responsável pelos pelouros da gestão financeira e auditoria, Vasco Pinho, explicou que a câmara vai contratualizar a elaboração de um estudo, que deverá estar concluído até final do ano, para apurar o valor da taxa a estabelecer.

Vasco Pinho referiu ainda que o estudo vai analisar a criação da taxa turística a dois níveis, um no que se refere às dormidas no concelho e outro aos passageiros que chegam através do Terminal de Leixões, realidade que poucos municípios têm.

"Antes da pandemia, Leixões recebeu mais de 100 mil passageiros", exemplificou.

Na região Norte, os municípios de Braga, Porto e Vila Nova de Gaia já cobram a taxa turística, a que se juntam este ano Póvoa de Varzim e Viana do Castelo.