Arrábida tem estado ‘invisível’ para o turismo e quer criar uma marca: “Dificilmente em Portugal regiões com esta dimensão têm tanta oferta”

É classificada como uma das “mais belas baías do mundo” pela UNESCO, mas, apesar da Arrábida atrair cada vez mais turistas estrangeiros, permanece ‘invisível’ até aos olhos dos nacionais, razão que leva os operadores locais a considerar que chegou a hora de criar uma marca para promover a região a nível internacional, com as múltiplas atividades que oferece.

“Em termos formais de região de turismo, a marca Arrábida não pode existir, porque abrange três concelhos - Sesimbra, Setúbal e Palmela”, começa por frisar Bernardo Guedes, proprietário da Casa Palmela, o único hotel de cinco estrelas da região, e que tem sido um dos maiores impulsionadores de uma marca para promover a região no exterior.