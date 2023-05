Navio de cruzeiro “Costa Firenze” visitou Lisboa pela primeira vez

Um elegante paquete de casco branco e chaminé amarela com a letra C cravada no centro entrou no rio Tejo e a manhã entrou com ele. Já sob o olhar atento do Cristo Rei, ouviram-se três apitos longos, era o sinal de chegada. Como é costume com navios que visitam o Porto de Lisboa pela primeira vez, juntou-se um rebocador embandeirado da empresa Portugs para o escoltar até ao terminal de cruzeiros. O mestre do rebocador retribuiu os apitos com amabilidade enquanto o “Costa Firenze”, com grande independência de alma, embicava para Alfama, com prédios tão estreitos, desiguais e coloridos.

O “Costa Firenze” não é o maior navio de cruzeiros. Esse recorde pertence ao “Wonder of the Seas”. O “Costa Firenze” também não é o mais luxuoso. Quem compete por esses títulos são a Silversea, Seabourn e Regent.

Se formos ver quem é quem em alto-mar, as marcas de ultraluxo concentram-se num serviço com mordomos de luvas brancas e bandejas de prata, viagens à volta do mundo em navios com lustres de cristal, chão em mármore e quadros de artistas conceituados, como Picasso. Do lado oposto estão as companhias de expedição com embarcações de menor porte e um ambiente intimista para visitar locais inóspitos, como a Antártida e o Ártico.