Receitas do turismo em fevereiro 26,4% acima do período pré-pandemia

Os proveitos do turismo em Portugal totalizaram 245,7 milhões de euros em fevereiro, mais 60,3% que no mesmo mês de 2022, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta segunda-feira. Face ao período pré-pandemia (fevereiro de 2020) houve um crescimento de 26,4%.

Já os proveitos de aposento atingiram os 179,5 milhões de euros, um crescimento de 62% face ao período homólogo e de 30,3% em relação ao período pré-covid.

Relativamente ao rendimento médio por quarto disponível (RevPAR), o INE indica que se situou em 36,3 euros e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 79,3 euros. Tal representa um aumento de 49,5% e 16,7% face a fevereiro de 2022, respetivamente, e de 27,3% e 22,4% face a fevereiro de 2020, respetivamente.

Por estabelecimento, o RevPAR atingiu o valor mais elevado, no mês em análise, nos hotéis de cinco estrelas (65,5 euros), mas o estabelecimento que viu o maior crescimento homólogo foram os hotéis de três estrelas (mais 59,3% face a fevereiro de 2022, para 31,6 euros).

Por região, o RevPAR mais elevado foram registados na Área Metropolitana de Lisboa (mais 69,9%, para 58,7 euros) e na Madeira (mais 70,4%, para 56,4 euros).

Entre as várias regiões, no mês em análise, foi a Área Metropolitana de Lisboa que concentrou a maior fatia dos proveitos (37%), seguindo-se o Norte (16,3%), o Algarve (15,6%) e a Madeira (15,4%). Foi também em Lisboa que se deu o maior crescimento da receita (82,5%) a nível homólogo, mas foi a Madeira que viu a maior subida em relação a fevereiro de 2020 (41,2%).