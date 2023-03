Vão abrir 65 novos hotéis em Portugal este ano

Portugal prepara-se para mais um bom ano turístico, pelo menos igualando os resultados-recorde de 2022, e, apesar da conjuntura internacional turbulenta que impacta no bolso dos viajantes, o problema dos hotéis não é conseguirem clientes, mas sim trabalhadores para assegurarem a operação.

“Prevê-se a abertura de mais 65 hotéis em Portugal em 2023, e vai ser necessária mão de obra para acudir a essa situação”, adverte Bernardo Trindade, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), lembrando que o sector do turismo conta com cerca de 450 mil trabalhadores e “perdeu 45 mil registos na Segurança Social durante a pandemia, que ainda não conseguiu recuperar, quando entretanto abriram novos hotéis ou restaurantes, e tudo isso requer mão de obra. O turismo lidera os crescimentos salariais, as empresas estão num esforço grande para conseguir pessoal, mas é um equilíbrio precário”.