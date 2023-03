Brasil "novo e democrático" quer receber mais turistas portugueses, até com "calendário comum" entre as festas juninas e o São João no Porto

É um Brasil de cara nova, “aberto ao mundo”, com vontade de atrair mais turistas portugueses em condições de “segurança e espírito democrático”, o que se apresentou este ano na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior feira do turismo português, que começou na FIL (Feira Internacional de Lisboa) a 1 de março e termina no próximo domingo.

“Vim aqui retomar parcerias estratégicas com o ‘trade’ português para impulsionar o número de turistas portugueses no Brasil”, enfatizou Marcelo Freixo, novo presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).