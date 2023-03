Grupo Mercan investe 18,2 milhões de euros em novo hotel no concelho de Santiago do Cacém

Um novo hotel, de quatro estrelas, vai ser construído pelo Grupo Mercan na Praia da Costa de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), num investimento de 18,2 milhões de euros, foi anunciado esta quarta-feira, 1 de março.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Grupo Mercan Properties indicou que esta futura unidade hoteleira será o seu "primeiro projeto no litoral alentejano e o terceiro" em todo o Alentejo, devendo "abrir portas no verão de 2024".

Localizado em plena costa alentejana, o novo hotel representa um investimento de 18,2 milhões de euros e vai criar cerca de 50 postos de trabalho, durante os 14 meses de construção, e à volta de 30, na fase de operação.

O futuro empreendimento vai “nascer” num edifício já existente, que será reabilitado, a 300 metros da praia, e terá "uma área bruta de construção de cerca de 2.600 metros quadrados e um total de 44 quartos e suítes", adiantou.

Além das comodidades próprias de um hotel, a unidade, cujo projeto é da autoria da arquiteta Sofia Reis e o interior da empresa Nanodesign, vai dispor ainda de uma piscina no topo do edifício, ginásio, restaurante e bar.

O novo hotel "foi pensado ao mais ínfimo pormenor, integrando toda a essência do Alentejo nas suas instalações modernas e sofisticadas, quer pelo uso dos materiais da região, quer pela incorporação dos dourados das searas na decoração dos espaços", revelou o presidente da Mercan Properties, Jordi Vilanova, citado no comunicado.

Segundo o Grupo Mercan, o empreendimento agora anunciado vai juntar-se aos dois projetos que o mesmo grupo tem em construção na cidade de Évora, Holiday Inn Express e Hilton Garden Inn, este último previsto “abrir portas” ainda antes do início deste verão.

O Grupo Mercan Properties desenvolve projetos imobiliários no ramo do turismo em Portugal e conta, atualmente, com 22 projetos no país, localizados no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Lisboa, Amarante, Évora, Beja, Vila Nova de Santo André e Algarve.