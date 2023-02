Portugal Ventures vai lançar programa de 10 milhões de euros para financiar o turismo

O ministro da Economia, António Costa Silva, anunciou, esta quinta-feira, que a Portugal Ventures vai lançar um novo programa (call), de cerca de 10 milhões de euros, para financiamento às empresas do turismo.

"Amanhã [quarta-feira], a Portugal Ventures vai pôr uma nova Call Mais Crescimento, com uma dotação de cerca de 10 milhões de euros, para dar mais financiamento às empresas de turismo", anunciou o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, durante o discurso de abertura da primeira edição da Conferência VisitPortugal, na véspera de arrancar a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

Para o governante, é necessário "dar escala" e "especializar" as empresas do setor, para que consigam competir nos mercados externos.

Assim, a nova 'call' tem como objetivos apoiar a capitalização das empresas, para promover crescimento, inovação e expansão, e também ajudar à consolidação de empresas.

"Muitas vezes, pequenas empresas quando se associam, [...] podem diminuir custos, ganhar escala e competir nos mercados internacionais", apontou o ministro.

O governante lembrou também as receitas turísticas de 2022, que alcançaram os 22.000 milhões de euros, fruto da "excelência das empresas", com a "contribuição extraordinária" do Turismo de Portugal, recuperando dos efeitos da pandemia mais rápido do que o estimado.

Costa Silva lamentou, no entanto, que haja "muita gente no país que ainda não compreendeu a importância que o setor do turismo tem para a economia nacional".

"Os problemas do nosso país só se resolvem criando mais riqueza e quem cria riqueza são as empresas, os empresários, os trabalhadores", vincou.

Por sua vez, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, lembrou o objetivo de alcançar os 27.000 milhões de euros em receitas até 2027 e apontou que, para tal, é preciso "crescer na internacionalização", "crescer em valor", ou seja, atingir mercados mais exigentes e com mais poder de compra, "crescer no interior" do país e apostar nas transições climática e digital.

"Se hoje somos uma marca em transformação, podemos ser uma marca com ainda mais valor e este é o nosso grande objetivo, [....] uma marca que tenha reconhecimento por parte dos mercados internacionais, dos consumidores, mas, principalmente, que acrescente valor às pessoas, aqueles que vivem cá, e que deem melhor experiência aos que vêm de fora também", afirmou Luís Araújo.