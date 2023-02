Alojamento turístico começa 2023 em alta

No primeiro mês do ano, o número de dormidas em alojamentos turísticos em Portugal foi de 3,5 milhões, superando em 6,5% o número do mesmo mês de 2020 (ainda antes do primeiro caso de covid-19 ser registado em Portugal), indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira. Face ao mesmo período do ano passado as dormidas cresceram 74,5%.

O gabinete estatístico indica ainda que o setor do alojamento turístico registou 1,5 milhões de hóspedes em janeiro, mais 72,5% que em janeiro de 2022 e mais 3,2% que no mesmo mês de 2020.

No mês em análise, “o mercado interno contribuiu com 1,2 milhões de dormidas”, mais 38,7% que em janeiro passado e mais 10% que em janeiro de 2020.

Já o mercado externo contribuiu com 2,3 milhões de dormidas, um aumento de 101,3% em relação ao ano passado e mais 4,8% que em 2020. Entre os vários mercados externos, foi o britânico que, mais uma vez, se destacou, representando 14,8% do total de dormidas de não residentes, seguindo-se os alemães (11,3%) e espanhóis (10,2%).

“A taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (29,4%) aumentou 10,9 p.p. [pontos percentuais] em janeiro”, indica ainda o INE, acrescentando que “a taxa líquida de ocupação-quarto (37%) aumentou 13,6 p.p.”.

Apesar dos bons números registados em janeiro, 35,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes, mais do que em dezembro (33%).