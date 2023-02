Madeira prevê manter 30 mil voos para a região e resultados recorde no turismo em 2023

A Madeira espera em 2023 consolidar os resultados turísticos do ano passado, cujos crescimentos homólogos foram da ordem dos 100%, com proveitos totais a atingir 528,8 milhões de euros anuais. Foi ”algo nunca visto na região", nota Eduardo Jesus, secretário Regional do Turismo e Cultura. “O ano passado foi extraordinário. 2022 revelou-se o melhor ano na história de 200 anos de turismo na Madeira. Se, com alguma prudência, entendemos que podemos consolidar estes resultados em 2023, já é um objetivo ambicioso”, enfatizou Eduardo Jesus ao Expresso.