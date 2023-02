Dona da Iberia e da British Airways regressa aos lucros em 2022

Depois de um ano de 2021 de fortes prejuízos, o lucro depois de impostos da IAG, dona das companhias aéreas Iberia e British Airways, foi de 431 milhões de euros, face a um prejuízo de 2,93 mil milhões de euros em 2021, graças ao levantamento das restrições de movimento relacionadas com a pandemia da covid-19, anunciou esta sexta-feira, 24 de fevereiro.

O resultado operacional alcançou os 1,26 mil milhões de euros em 2022 recuperando face aos prejuízos operacionais de 2,77 mil milhões de euros registados no ano anterior.

As receitas mais do que duplicaram no ano passado para os 23,07 mil milhões de euros em 2022, face a 8,46 mil milhões de euros no ano anterior.

A IAG fechou o ano com 78% da capacidade de 2019, o último ano sem o impacto negativo da pandemia da covid-19, medida em número de lugares.

Os custos relacionados com combustíveis subiram 30,2% com o encarecimento da energia após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro último, ao passo que os outros custos não-relacionados com combustíveis 24,1%, devido à inflação, à capacidade ainda abaixo dos níveis pré-pandemia, e ao impacto cambial.



A empresa prevê fechar o ano de 2023 com lucros ainda maiores, “com o lucro operacional para a totalidade do ano esperado no intervalo de 1,8 a 2,3 mil milhões de euros”, com base no câmbio atual e nos preços dos contratos de futuros de combustíveis. “Contudo, ainda estamos cientes da incerteza do ambiente macroeconómico e da inflação dos custos”, diz a empresa.



A IAG é dona das companhias aéreas Aer Lingus, British Airways, Vueling, Iberia, e Level. A IAG anunciou na quinta-feira que iria adquirir à Globalia os 80% remanescentes do capital da Air Europa por 400 milhões de euros, segundo a Reuters, depois de ter adquirido 20% da companhia aérea em agosto.