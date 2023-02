Região de Coimbra mostra-se na BTL com "stand" sustentável e digital

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra apresenta-se na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), de 1 a 5 de março, com um expositor totalmente sustentável e digital.

Nesta edição de 2023, a CIM da Região de Coimbra estará no pavilhão dois, com um stand "sem papel, com materiais reutilizáveis e com uma abordagem muito responsável do ponto de vista ambiental", disse esta quarta-feira, 22 de fevereiro, em conferência de imprensa, o presidente da CIM da Região de Coimbra, Emílio Torrão.

O expositor, com 360 metros quadrados, inclui três espaços, com uma “Black-Box” onde será possível fazer uma "viagem sensorial" pelo território, do mar à serra, e ainda um pequeno anfiteatro com programação calendarizada, nas traseiras da “Black-Box”.

Além disto, haverá um balcão digital, com toda a oferta dos municípios que integram a região de Coimbra, através de código QR.

Na edição de 2023, o expositor da região de Coimbra não incluirá folhetos nem autocolantes.

"Aquilo que esperamos, com esta abordagem, é suscitar sucessivamente a vontade a quem tiver estes momentos a vir visitar o nosso território e a querer mais daquilo que, efetivamente, irá ali encontrar", frisou o secretário executivo da CIM, Jorge Brito.

O objetivo da presença da CIM na Bolsa de Turismo de Lisboa é afirmar o destino "Região de Coimbra", promover o desenvolvimento do turismo sustentável na Região de Coimbra e ainda dinamizar a cooperação intermunicipal na promoção do território como um todo.

Todos os municípios foram convocados para estruturarem o produto, de modo a serem promovidos durante os cinco dias do evento.

Serão apresentadas 19 experiências de cada município da Região de Coimbra, assim como promovidas escapadinhas de três dias.

"Vão poder experienciar com o vosso telemóvel, algo que é incrível, que é a descoberta de destinos e de produto estruturado. Saber quanto é que vão gastar, saber se podem levar crianças, que tipo de roupa têm de utilizar para fazer os percursos", explicou Emílio Torrão.

Com um investimento de cerca de 220 mil euros, esta iniciativa enquadra-se na Estratégia Turismo 2027, que assenta na afirmação do "Turismo como hub para o desenvolvimento económico, social e ambiental em todo o território, posicionando Portugal como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo".

A CIM, além deste stand, estará presente no espaço da Turismo do Centro na BTL.

Integram da CIM Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, e Mealhada e Mortágua, dos distritos de Aveiro e de Viseu, respetivamente.