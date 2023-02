Património Jacobeu vai ser protagonista de "stand" na Bolsa de Turismo de Lisboa

O Património Jacobeu material e imaterial vai ser protagonista no espaço que a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago apresenta ao público na Bolsa de Turismo de Lisboa, de 1 a 5 de março, revelou a associação esta quarta-feira, 22 de fevereiro.

De acordo com a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, catedrais monumentais, singelas capelas de devoção a Santiago, mosteiros, lendas e histórias de peregrinos e paisagens "de cortar a respiração" estarão presentes no espaço, seja pela sua representação gráfica no próprio stand e nos materiais promocionais, seja pelas animações.

"Pela primeira vez, a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, que integra 50 municípios e associações portuguesas por onde passam os Caminhos de Santiago, apresenta-se na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) com destaque para a experiência cultural que os caminheiros podem usufruir durante a experiência do Caminho", indicou.

Segundo a nota de imprensa enviada à agência Lusa, cada associado da Federação foi convidado a levar o seu monumento mais característico e as tradições imateriais associadas ao tema.

O objetivo passa por destacar o Caminho de Santiago como "um importante produto de turismo cultural do nosso país, onde a autenticidade da hospitalidade jacobeia, que nos caracteriza, desempenha uma função primordial", justificou.

Momentos de artesanato ao vivo, dramatizações da cultura popular, degustação da gastronomia identitária de cada caminho ou informação especializada ao peregrino, integrarão o programa de animação do espaço da Federação Portuguesa, durante todos os dias do certame.

Citada na nota de imprensa, a presidente da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago e vice-presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, Ana Rita Dias, destacou que a Federação tem como missão implementar uma estratégia nacional para a melhoria, divulgação e promoção destas vias de peregrinação.

No seu entender, os caminhos de Santiago devem ser reconhecidos pelo seu potencial enquanto "produtos turístico", pois têm uma forte capacidade para atrair pessoas com diferentes motivações, desde a fé, o contacto com a natureza, a cultura, a gastronomia, o património.

"O desafio que lançamos, e que colocamos em destaque, passa por percorrer o Caminho de Santiago, conhecer os traçados ancestrais e o rico património jacobeu, degustar os saberes e sabores portugueses ao longo dos percursos e abraçar a experiência de uma vida", evidenciou.

O stand da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago estará presente no Pavilhão 2, no topo norte, junto ao acesso ao Pavilhão 1.

A Bolsa de Turismo de Lisboa é o salão referência para a indústria do Turismo Nacional