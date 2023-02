Movimento de passageiros nos aeroportos portugueses fechou 2022 ainda 5,6% abaixo dos números pré-pandemia

O número de passageiros em trânsito pelos aeroportos nacionais alcançou os 56,8 milhões em 2022, mais 121,7% face ao ano anterior mas ainda 5,6% abaixo do nível de 2019, o último ano livre do impacto da pandemia da covid-19, de acordo com os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, 13 de fevereiro.



No ano passado passaram 217,6 mil aeronaves em voos comerciais pelos aeroportos portugueses, uma subida homóloga de 61,7%, mas ainda 4,5% abaixo de 2019. No que toca a carga e correio, foram movimentadas 222,9 mil toneladas, mais 16,9% face a 2021 e 5,8% acima dos valores de 2019, num ano em que ainda se fizeram sentir fortes constrangimentos na logística marítima.



Praticamente metade - 49,8% - dos passageiros movimentados em 2022 dizem respeito ao aeroporto de Lisboa, com 28,3 milhões, numa subida de 132,6% face a 2021, mas ainda 9,4% abaixo do número de 2019.

“Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro registou o maior crescimento face a 2021 (+150,2%) e Porto registou a maior aproximação aos níveis de 2019 (-3,6%)”, detalha o INE.



O Reino Unido recuperou o primeiro lugar na lista dos países de origem e destino dos voos, depois de ter sido relegado para segundo lugar em 2021 e 2020. Os passageiros britânicos mais do que triplicaram em 2022 face ao ano anterior: o número de passageiros desembarcados cresceu 213,5%, ao passo que o de embarcados subiu 218,7%, com França em segundo lugar.

“Espanha ocupou a terceira posição, superando a Alemanha, que ficou na quarta posição. Itália ocupou a quinta posição entre os principais países de origem e de destino, que em 2021 e 2020 tinha sido ocupada pela Suíça”, elenca o INE.

No que concerne especificamente a dezembro de 2022, passaram pelos aeroportos portugueses 4,1 milhões de passageiros, mais 53% face a dezembro de 2021, e 18,3 mil toneladas de carga e correio, uma queda homóloga de 7,4%. Face a dezembro de 2019, as variações foram de +4% e -6,4%, respetivamente.



“Em dezembro de 2022, registou-se o desembarque médio diário de 69,4 mil passageiros nos aeroportos nacionais (65,6 mil no mês anterior), superando em 4,9% o valor observado em dezembro de 2019”, especifica o INE.