Disparou lucros em 800%, triplicou o valor em bolsa, e enriqueceu o presidente: quem é a Nvidia, a empresa que surpreende Wall Street

A tecnológica californiana Nvidia está a aproveitar como nenhuma outra a corrida a tudo o que tenha a ver com Inteligência Artificial (IA).

Com 80% do mercado de unidades de processamento gráfico - os semicondutores mais procurados do momento no ramo da IA - a empresa fundada em 1993 por Jensen Huang triplicou a sua capitalização de mercado desde o início do ano e já é a 6.ª mais valiosa do mundo, superando a Meta e a Tesla.