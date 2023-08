Eletricidade e Bentley: casamento de amor ou de conveniência?

As novas normas ambientais ajudaram a transformar os pequenos citadinos em espécies no limiar da extinção. Foi assim que desapareceram o Ford Ka ou os Opel Karl e Adam, enquanto o fim da colaboração Toyota-PSA, condenava a prazo o Citroen C1 e o Peugeot 108, apenas sobrevivendo o Aygo em nova versão, exclusivamente nipónica. Já o Fiat 500 teve que desdobrar-se em versões híbridas, 100% elétricas, etc. Se foi assim na base da “cadeia alimentar” que se passa no topo da mesma? Dito doutra maneira, que hipóteses de sobrevivência têm as grandes berlinas de luxo nos tempos que correm? Gente endinheirada para as comprar, haverá sempre. As penalizações legais sobre os fabricantes é que se podem tornar incomportáveis. Os Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley e afins serão os novos dinossáurios à espera de ver despencar da abóbada celeste um mortífero e ambiental meteoro? Era nisto que pensava quando, uma destas manhãs, cheguei a Alcabideche, às instalações da Bentley Lisboa, responsável, segundo a ACAP, por 60% das vendas da marca em Portugal. Ironia das ironias, tinha acabado de estacionar ao lado do Bentley Flying Spur (literalmente esporão voador) o meu “novo” (isto é, acabado de adquirir) carro: uma Renault 4 de 1991, ou seja um verdadeiro clássico, cuja peça mais sofisticada de eletrónica é um botão onde se carrega para acender a luz do tecto… Licínio Almeida, diretor-geral das marcas de luxo do grupo SIVA (Bentley e Lamborghini) acolheu-me sorridente: - O mundo automóvel é mesmo assim. Há lugar para todos, dos mais simples aos mais sofisticados… - Mesmo que os mais sofisticados custem para cima dos 200 mil euros e emitam a sua dose de CO 2 ? - É disso mesmo que vamos falar. Vai um café? Aparentado com o Porsche Panamera E assim começou uma troca de impressões ao longo da qual o meu interlocutor procurou afastar a ideia de carros destes estarem condenados a prazo. “A oferta da Bentley foi racionalizada e evoluiu tecnologicamente. Ao Continental GT (coupé ou descapotável) e ao Bentayga (em chassis regular ou longo) junta-se agora o Flying Spur que, alem dos motores anteriores a gasolina (W 12 ou V8) passa a ter, também, uma motorização PHEV. Associa um motor térmico V6 a gasolina de três litros de cilindrada a um motor elétrico e uma bateria recarregável na tomada (40 km de autonomia em modo 100% elétrico) ”. A plataforma, sendo a mesma do Porsche Panamera, não foi seguramente pensada para se andar a passo de caracol, tanto mais que se pode contar com uma potência combinada de 536 cv… A utilização da tecnologia híbrida recarregável, ao reduzir os consumos médios e emissões, sobretudo se se recarregar frequentemente na tomada, gera benefícios fiscais (devido à redução do dióxido de carbono), representando um “desconto” de € 30.000 relativamente à versão com motor V8 a gasolina. Já dava para comprar um carro e não tão mau como isso… Esta comparação de preços diz respeito às versões de base do Bentley Flying Spur (V8 a gasolina por € 273380 e € 243062 para o PHEV).

Há expectativas, disse o nosso interlocutor, que esta versão PHEV atraia um público mais alargado que os clientes tradicionais Bentley, “nomeadamente pessoas vindas das marcas premium que, podendo estar habituadas às motorizações híbridas plug in, aqui descubram algo que vai mais além, por conciliar requinte e comportamento dinâmico”. Andamento compatível com conforto Para os engenheiros da marca (integrada no grupo VW) havia outros desafios além dos ambientais, um dos quais era conciliar um carácter marcadamente desportivo com o conforto a bordo e as exigências de segurança. Algo que um par de minutos depois me coube testar ao volante. De facto, este mastodonte com mais de cinco metros de comprimento cola-se que nem uma lapa à estrada. A suspensão não adorna, absorvendo lombas e buracos sem se dar por achada. Se não fosse tão grande, atrever-me-ia a dizer que curva que nem um kart, com a vantagem de ter bons bancos, bom sistema de som, climatização irrepreensível e os pulsos não nos ficarem a doer depois da primeira sequência de curvas feita a fundo. Verdade seja dita, por 243 mil euros também não se esperava menos…

Os quilómetros cumpridos em modo 100% elétrico tendem a ficar aquém dos prometidos 40 mas quem compra um automóvel destes provavelmente não estará ralado com tais ninharias. “Cada carro é único”, explica Licínio. “Mantendo a mesma mecânica e a mesma carroçaria, o comprador pode personalizá-lo como quiser. Cores, interiores, extras, tudo o que pretenda. Até pode fazer uma viagem prévia à fábrica britânica de Crewe, a sul de Manchester, que produz Bentleys desde 1919…” Uma vez feito o negócio, o comprador pode contar com seis meses de espera, o que não é pior do que praticam as marcas generalistas em tempo de penúria de chips e outros componentes essenciais. O Brexit não veio simplificar as coisas mas os problemas que criou são considerados superáveis pelo nosso interlocutor. “Mais procedimentos administrativos e de maior complexidade, mais dias na alfândega mas enfim…” Artesanato de luxo Fala-se de seis meses de espera porque o carro é feito completamente à mão, demorando cada unidade cerca de um mês a ficar pronta. “Em Crewe, não há robôs, nem azáfama de operários à volta da cadeia de montagem. O ambiente é muito mais o de uma oficina de artesãos que o duma instalação industrial, “explica Licínio que, engenheiro de formação, recorre a um conceito da matemática para se explicar, o de singularidade… De facto, uma coisa que o importador português, integrado no grupo SIVA, garante é tratamento VIP. O carro novo vem de Inglaterra num contentor fechado, transportado de camião como os Fórmula 1. E é também dessa forma que pode ir e vir de qualquer ponto do país, entre a casa do proprietário e as oficinas, para realização de revisões ou reparações. “Há uma reputação de máxima fiabilidade a defender porque, independentemente do factor prestígio, um carro destes é para durar uma vida”. E será sempre a gasolina? “Há muita coisa em estudo, do hidrogénio aos combustíveis sintéticos, mas tudo demora o seu tempo,” diz Licínio. Mas segundo ele, uma coisa se pode garantir: lá para 2025 já deverá haver Bentleys 100% elétricos. “A eletricidade não é incompatível com o requinte e o caráter desportivo, intrínsecos a esta marca e isso não perecerá”.