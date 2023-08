Amazon sobe vendas em 11% e inverte prejuizos para lucros de €6,1 mil milhões

A Amazon apresentou na quinta-feira, 3 de agosto, as suas contas trimestrais, que mostram um crescimento de 11% do volume de negócios e a inversão do prejuízo do ano passado em lucro de 6,7 mil milhões de dólares (6,1 mil milhões de euros).

A forte recuperação das vendas em linha na América do Norte no segundo trimestre permitiu-lhe uma faturação de 134,4 mil milhões de dólares e uma quase duplicação do lucro esperado pelos analistas, que apontavam para 3,64 mil milhões de dólares.

Também a expectativa dos analistas quanto às vendas foi superada, uma vez que esperavam 8,5%.

A unidade da "nuvem", AWS, que tem sido observada de perto pelos analistas, apresentou uma receita de 22,1 mil milhões de dólares.

O seu crescimento aparece lento, o que é explicado por a AWS liderar o mercado, o que dificulta a manutenção de um nível elevado de crescimento.

Para procurar ganhar mais clientes e uma posição concorrencial na corrida pela inteligência artificial generativa, a empresa está a apresentar instrumentos para os seus clientes os usarem na produção das suas próprias aplicações. Na semana passada, revelou que um modelo, designado Amazon Bedrock, está a ser usado na companhia aérea Ryanair, entre outras.

Entretanto, o clássico negócio da venda digital, que baixou acentuadamente durante a pandemia, mostrou hoje alguns sinais de recuperação, com uma taxa de crescimento de cinco por cento, a melhor desde o terceiro trimestre do ano passado.

A Amazon adiantou que espera um volume de negócios entre 138 mil milhões e 143 mil milhões de dólares no terceiro trimestre (entre 125 mil milhões e 130 mil milhões de euros).