Empresa austríaca de robôs subaquáticos Subdron angaria €1,3 milhões para abrir escritório no Porto

A empresa austríaca Subdron, que desenvolve soluções de navegação e de recolha de dados por robôs subaquáticos, angariou numa ronda pre-seed (para empresas em fase inicial) 1,3 milhões de euros, que aplicará na abertura de uma subsidiária no Porto.

O investimento anunciado esta terça-feira, 18 de julho, visa “expandir a sua equipa de engenharia com quatro novas contratações, acelerar o desenvolvimento e a implementação da sua tecnologia avançada (...) e abrir uma subsidiária no Porto”, segundo comunicado de imprensa da empresa.

“A presença da equipa e das instalações numa cidade costeira como o Porto, com acesso a um porto relevante como Leixões, será estratégica para a empresa estabelecer colaborações com centros de investigação em robótica marinha locais, estabelecer contactos com empresas de transporte marítimo e iniciar a comercialização dos seus serviços”, refere a Subdron.

A ronda de financiamento foi liderada pelo fundo de capital de risco Xista Science Ventures, e pela sociedade portuguesa Faber Ventures, através do seu fundo dedicado aos oceanos. A Saber, um fundo familiar [family office] austríaco, também participou na operação.

A Subdron desenvolveu um produto que “permite potenciar veículos autónomos subaquáticos com tecnologia de ponta e inteligência artificial para realizar inspeções autónomas em infraestruturas subaquáticas, como instalações portuárias e cascos de navios”.

A empresa defende que a sua tecnologia tem o potencial de “descarbonizar significativamente a indústria de transporte marítimo", reduzindo os custos em até 50% e melhorando a segurança em vários setores.

Citado no comunicado, Thomas Vonach, fundador e presidente executivo da Subdron, diz que este investimento irá possibilitar “mudanças transformadoras que aumentam a eficiência, reduzem os custos e melhoram a sustentabilidade geral da gestão de infraestruturas subaquáticas”.