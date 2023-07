Campanhas falsas sem fim à vista no WhatsApp

Mesmo que fosse o homem mais sortudo do mundo, Pedro Fortuna dificilmente conseguiria ganhar um talão de oferta de €500 em roupa ou um frigorífico cheio de cerveja a partir de uma mensagem de WhatsApp. Mas nem isso impediu o diretor de tecnologias da Jscrambler de participar em duas curiosas campanhas promocionais reencaminhadas por amigos. No final, evitou surpresas desagradáveis: “Dei morada e dados de cartão de crédito falsos, mas se tivesse dado os corretos também não iria receber o frigorífico cheio de cerveja nem €500 de roupa. Quando muito receberia um desfalque no cartão de crédito”, adianta.

A Jscrambler faz negócio num nicho da cibersegurança, mas foi a veia de cidadania que levou Fortuna a lançar o alerta: os estratagemas de phishing que usam o correio eletrónico para distribuir mensagens fraudulentas já revelam dificuldade em enganar internautas, mas com o WhatsApp, os cibercriminosos ganham credibilidade. “Estes links foram enviados por pessoas conhecidas. Os cibercriminosos estão a usar a credibilidade de pessoas que conhecemos”, explica Pedro Fortuna.