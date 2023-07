NOS investe €8 milhões para captar 165 projetos para o 5G

A NOS anunciou esta quinta-feira um novo capítulo na incubadora de projetos tecnológicos que tem vindo a desenvolver em Lisboa. A operadora de telecomunicações confirmou que a unidade de testes conhecida como Test Bed 5G vai investir oito milhões de euros para captar, nos próximos três anos, 165 projetos provenientes de empresas e entidades que pretendam desenvolver novos serviços e ferramentas que tiram partido das redes móveis de quinta geração (5G).

Em paralelo com este anúncio, a NOS aproveitou para informar que conta com mais de 4000 antenas 5G no País.

“Temos quase metade das antenas 5G a operar no País. E não há só dois operadores em Portugal”, garantiu Manuel Ramalho Eanes, administrador da NOS.

Desde do arranque do leilão do 5G até à atualidade, a NOS já investiu mais de 420 milhões de euros no 5G. O valor inclui não só o investimento na compra de licenças para a exploração das frequências necessárias a esta geração de comunicações móveis, como também a instalação de estações-base e antenas para garantir uma cobertura de mais de 90% da população.

Os responsáveis da NOS não se coíbem mesmo de enaltecer a cobertura alcançada em Portugal comparando com o que se regista com cidades de França, Reino Unido ou Espanha. “A sério, façam a experiência quando atravessarem a fronteira”, sublinhou à margem do evento Jorge Graça, administrador com a pasta das tecnologias na NOS.

“O 5G garante velocidades de gigabit (por segundo) e latências abaixo dos dois dígitos”, recordou ainda Jorge Graça, sem deixar de fazer o reparo para todos os que se deslumbram com as especificações técnicas: “o poder transformador de uma tecnologia é medido pelo impacto que tem noutros produtos e serviços”. “O futuro não para”, recordou o executivo da NOS.

E é em busca dessas novas narrativas e novas ferramentas que a NOS deu início a um novo impulso no denominado Test Bed 5G, com a abertura da fase de captação, durante os próximos três anos, de 165 projetos de desenvolvimento de soluções que correm sobre as redes de 5G.

Os responsáveis da NOS lembraram que o total de 165 projetos corresponde apenas à meta mínima - e nada impede que esse número seja superado no final deste programa.

A iniciativa vai ser levada a cabo em consórcio e abrange as áreas de retalho, indústria, cidades inteligentes e saúde. Além da NOS, o consórcio conta com a participação da Sonae MC, que assegura a supervisão dos projetos experimentais que vierem a ser desenvolvidos no retalho; da Wells, que coordena a área da saúde; do instituto de investigação INESC TEC, que vai liderar a área da indústria; e do centro de investigação CEIIA, que vai trabalhar a área de cidades inteligentes.

À margem do evento, Manuel Ramalho Eanes e Jorge Graça confirmaram que vão estar “atentos para as boas soluções que surjam no Test Bed 5G”. “Tanto podemos atuar como clientes como canal de distribuição, ou até encaminhar os casos para o fundo que temos em parceria com a Armilar, para um eventual investimento”, referiu Eanes.

Entre os projetos que já começaram a ser preparados para um futuro próximo, figuram os primeiros testes previstos para o Porto de Leixões, com o uso de carros autónomos que descarregam bagagens de cruzeiros atracados.

Atualmente, está em vias de instalação um segundo escritório do Test Bed 5G no Porto. De resto, o consórcio conta ligar seis espaços para desenvolvimento e teste de novas soluções no âmbito do Test Bed 5G.

Um desses espaços estará localizado em Lisboa, e os restantes estarão localizados entre Porto, Maia e Matosinhos.

Judite Reis, diretora de redes móveis da NOS, lembrou que o investimento não beneficia apenas empreendedores que já lideram empresas de nova geração ou a própria NOS. “Vai trazer maior dinamismo ao tecido empresarial português”.

A previsão tem três anos para ser confirmada.