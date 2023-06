Portugal Ventures investe €1,7 milhões para apoiar internacionalização de duas empresas

A Portugal Ventures anunciou esta terça-feira, 27 de junho, que investiu 1,7 milhões de euros nas empresas My Care Force e De Risk International, verbas que servirão para impulsionar a internacionalização destas duas startups.



A sociedade de capital de risco do Banco Português de Fomento acrescentou ao portefólio de investimentos a My Care Force, plataforma para enfermeiros que apresenta os turnos disponíveis em instituições de saúde; e a De Risk International, especializada na gestão de programas de fidelização e recompensas para consumidores. O investimento total alcançou os 1,7 milhões de euros.

Segundo a Portugal Ventures, a My Care Force, “liderada por Pedro Cruz Morais e João Hugo Silva, é uma plataforma que conecta profissionais de saúde a turnos, otimizando o processo de recrutamento desde a seleção até ao pagamento”. Uma solução de gestão de pessoas necessária, segundo a sociedade, já que “os métodos tradicionais de contratação têm-se mostrado insuficientes”.



Juntamente com a Portugal Ventures investiram os fundos Shilling e Demium; e Humberto Ayres Pereira, investidor em empresas em fase inicial de desenvolvimento parte do programa de aceleração da sociedade de capital de risco Accel. Os fundos captados irão servir para a empresa expandir os seus serviços para o Brasil, um mercado no qual a My Care Force quer ter 10 mil enfermeiros inscritos na sua plataforma, segundo adiantou ao Expresso em fevereiro o cofundador Pedro Cruz Morais.

Já a De Risk International, “empresa com origem na África do Sul e liderada pelo advogado Marc Johnstone, é especialista em soluções e plataformas de cobertura de riscos de recompensas nas áreas de programas de fidelidade e promoção de marketing ao consumidor, com o objetivo de oferecer programas e campanhas eficazes, e adaptadas às necessidades de cada cliente”.

A aposta da Portugal Ventures fez a De Risk International abrir um escritório em Portugal, “sendo o ponto de partida para o mercado europeu e replicar o modelo de negócio bem sucedido na África do Sul”.



Estes investimentos são resultado da primeira edição da Call Expand, iniciativa que visa, segundo a Portugal Ventures, “investimento em projetos inovadores de empresas tecnológicas que se encontram em fase de expansão”. A fase de candidaturas, que terminou a 31 de maio, atraiu o interesse de 37 empresas “com um potencial de investimento de 34,5 milhões de euros”, especifica a capital de risco estatal.