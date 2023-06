É um carro? Um avião? É o Rafale…

Algo de não muito diferente se passou esta semana em Paris. A Renault tinha escolhido a 54ª edição do Paris Air Show (18 a 25 de junho), salão internacional de aeronáutica, realizado no antigo aeroporto de Le Bourget, para lançar a jóia da sua coroa – um SUV coupé topo de gama, batizado “Rafale”. Este nome é, também, o do avião de combate francês multifunções, representativo da transição da quarta para a quinta geração de aeronaves de combate, concorrente do F35 americano ou do Gripen sueco. Mas não só. Era também esta a designação do C460, avião de corrida produzido em 1934 pela Renault e pela Caudron que, na altura, bateu o recorde mundial de velocidade.

Em 1946 Hergé publicava o álbum “O Templo do Sol”. Tintin e o capitão Haddock percorrem um cais peruano à procura do professor Tournesol, misteriosamente desaparecido. Passam junto a um navio que está a carregar sacos de guano e o capitão pergunta o que vinha a ser tal mercadoria no preciso momento em que a descarga de uma gaivota lhe acertava em cheio. Tintin, perdido de riso, responde: “O guano ? Bem o guano é isso…”

Mas quem dominasse mal a língua francesa e tivesse dúvidas sobre a tradução literal do substantivo “rafale” teve a preciosa ajuda da meteorologia na tarde do passado domingo. O céu começou a escurecer, a instalação sonora do recinto passou a difundir um alerta de tempestade e, numa questão de segundos, um vento infernal arrancava tendas, derrubava vedações e fazia voar meses e cadeiras, regando pessoas e construções com uma chuva grossa e gelada. Balanço regional: meia centena de residências evacuadas, linhas férreas cortadas e cortes de eletricidade.

Aos circunstantes, molhados até aos ossos e refugiados no pavilhão onde iria realizar-se a apresentação do novo carro, Christian Stein, director de comunicação do grupo Renault, explicou com um sorriso amarelo: “Pois bem, ‘rafale’ é isto…” Ou seja, literalmente uma rajada violenta de vento, portadora de chuva ou granizo. Ou rajada de arma automática o que, pese embora a forte segurança vigente no recinto do festival aéreo, não era o caso…

Por fim, a revelação do novo carro

Após meia hora de espera e alguns espirros, as instalações, incluindo sistemas de som e imagem, voltaram a ficar operacionais. Iniciou-se então um cerimonial ensaiado até ao último pormenor. Ao som de música eletrónica, o fundo do palco abria-se para mostrar a alongada silhueta do monoplano de 1934 (fazendo lembrar um Spitfire mas com a cabina mais recuada e asas mais curtas, grossas e menos elípticas), pintado de azul forte. Ao mesmo tempo, uma lona era ritualmente levantada, revelando o Renault Rafale, pintado de um azul aparentado com o do avião dos anos 30.

Não exagero quando falo do rigor da encenação. Ao centro das quatro jantes, o losango da marca apresentava-se rigorosamente vertical, coisa só possível levantando antes o carro com macacos hidráulicos e girando as rodas à mão, até à posição ideal…