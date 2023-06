Portugal estreia-se na patente unitária da UE: mercado único chegou à propriedade industrial

Uma única frase chega para descrever o principal atrativo da patente europeia de efeito unitário que entra em vigor esta quinta-feira: em vez de 17 registos de patente, qualquer inventor, empresa ou universidade passa a poder a fazer um só registo de patente que vale para 17 mercados da União Europeia (UE), entre eles Portugal.

A redução de custos, a dispensa de traduções e de designação de representantes legais para cada um dos mercados abrangidos prometem alterar rotinas da propriedade industrial, mas a grande mudança remete para a justiça: com o novo sistema lançado pela UE é criada uma jurisdição comum para os Estados-membros que aderiram à patente unitária.

A iniciativa prevê a constituição de 15 tribunais especializados em patentes e propriedade industrial. Dois deles são centrais e ficam sediados em Munique e Paris. Há ainda um Tribunal de Recurso no Luxemburgo. Os restantes são tribunais locais – e um deles fica a operar a partir do Palácio de Justiça, em Lisboa. No mesmo edifício será ainda instalado um dos dois tribunais de arbitragem que acompanham a patente unitária.

Entre quem circula nos corredores da Comissão Europeia e do Instituto Europeu de Patentes (IEP) há quem compare a nova jurisdição à criação do Euro ou do Espaço Schengen por facilitar a uniformização e a livre circulação da propriedade intelectual na UE, devido ao mecanismo jurídico da “cooperação reforçada”.

“Esta medida vem acompanhada de uma jurisdição específica. Não só o direito se estende pelo espaço europeu, como a proteção é garantida através de um tribunal com este tipo de abrangência”, explica a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. “Se alguém tiver um problema [no sistema tradicional] tem de ir a cada Estado-membro litigar. Quem terá maior dificuldade nesses casos? As empresas mais pequenas”, acrescenta a ministra.