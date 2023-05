Baidu, gigante chinesa da Internet, cria fundo de capital de risco para projetos de inteligência artificial

O motor de busca chinês Baidu é a mais recente tecnológica mundial a apostar em geração de conteúdos por inteligência artificial (IA). A empresa conhecida como “Google” da China prepara-se para lançar um fundo de capital de risco com uma dotação total de mil milhões de yuans (cerca de 131 milhões de euros ao câmbio atual) dedicado exclusivamente a esta área de negócio, de acordo com notícia da Reuters desta quarta-feira, 31 de maio.

Nesta corrida global por modelos de linguagem com base em aprendizagem de máquina, a China temeu ficar para trás com o advento de aplicações como o norte-americano ChatGPT. Em março, a Baidu lançou a plataforma Ernie. A empresa chinesa de comércio eletrónico Alibaba ripostou ao lançar uma aplicação semelhante, a Tongyi Qianwen.



É para tentar colmatar essa brecha - apesar de cerca de 80 empresas chinesas já terem lançado projetos semelhantes, mais do que os que estão atualmente em curso nos EUA - que a Baidu lançou este fundo, que financiará o desenvolvimento de aplicações nesta área, segundo a agência.

A Baidu vai, também, tentar envolver a engenharia chinesa na investigação nesta área através de outra iniciativa: um concurso de desenvolvimento de aplicações de geração de conteúdos por IA para a plataforma do motor de busca.