Empresa de telecomunicações britânica BT vai despedir até 40% do pessoal até 2030

A empresa de telecomunicações britânica BT Group, a líder de mercado no Reino Unido, anunciou que irá despedir perto de 40% do seu quadro de pessoal.



Ao todo, até 55 mil postos de trabalho - que incluem funções internas à empresa e postos de trabalho de fornecedores terceiros - deverão desaparecer até 2030, o culminar de um processo de transformação que envolve a implementação da rede de fibra e de serviços 5G no país, segundo a Reuters em notícia desta quinta-feira, 18 de maio.

O objetivo de Philip Jansen, presidente executivo do BT Group, é ter “uma empresa mais leve com um futuro melhor”, disse, citado pela Reuters.



Concluído o projeto de implementação da rede de fibra no Reino Unido, a digitalização da empresa e a adopção de Inteligência Artificial (AI) para vários processos, a BT já não precisará de um quadro de pessoal tão grande e será capaz de reduzir fortemente os custos, acrescentou.

Um dos exemplos dados pelo presidente executivo é a redução da necessidade de engenheiros de redes, sendo necessários menos 10 mil destes profissionais para gerir redes digitais.



O uso de IA em paralelo vai implicar, por sua vez, a redução de outros 10 mil engenheiros de redes dos quadros. A tecnologia de IA vai ser aplicada igualmente em áreas como apoio ao cliente, que irão interagir com modelos de linguagem inteligentes.

O processo de transformação da BT vai implicar, assim, a redução do quadro de pessoal de 130 mil trabalhadores para entre 75 mil e 90 mil, disse Jansen, citado pela agência. Os despedimentos estão “em curso”, acrescentou, e deverão ocorrer nos próximos cinco a sete anos.

O sindicato britânico dos trabalhadores do setor das telecomunicações tem estado em conversações com a BT durante esta transição tecnológica, e declarou-se não surpreendido com os anúncios de despedimentos.

A concorrente Vodafone anunciou esta semana o despedimento de 11 mil trabalhadores nas várias operações globais durante os próximos três anos, devido ao abrandamento no crescimento das receitas.