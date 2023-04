Fabricantes apresentam 70 modelos elétricos no Salão Automóvel de Xangai

Os fabricantes automóveis apresentaram 70 modelos elétricos no Salão Automóvel de Xangai, entre os quais a Volkswagen, que revelou um veículo com autonomia de 700 quilómetros, quando o setor atravessa transformações profundas com a emergência de concorrentes chineses.

A Auto Shanghai 2023, a maior exposição de automóveis do mundo, que se realiza em Xangai, a "capital" económica da China, reflete a intensa competição no mercado de veículos elétricos, que atravessa um período de rápido crescimento na China, depois de o Partido Comunista Chinês ter investido milhares de milhões de dólares em subsídios e na construção de infraestruturas.

No ano passado, foram vendidos na China quase seis milhões de carros elétricos - mais do que em todos os outros países do mundo juntos.

Marcas como a General Motors, BMW e Nissan e as rivais chinesas BYD e NIO revelaram dezenas de novos veículos elétricos no Centro de Exposições de Xangai. As marcas realçaram a crescente rapidez no carregamento das baterias, o aperfeiçoamento nos sistemas de navegação e entretenimento via satélite e a possibilidade futura de tecnologia de condução autónoma.

O modelo ID.7 da Volkswagen, o novo topo de gama dos veículos elétricos da marca alemã, é um dos 28 modelos apresentados pela fabricante alemã em Xangai.

"Estamos a acelerar a nossa campanha elétrica", disse o diretor executivo da marca, Thomas Schäfer, que subiu ao palco a bordo de um pequeno veículo elétrico.

As fabricantes mundiais dependem da China para impulsionar o crescimento das vendas, num período de fraca procura nos mercados norte-americano e europeu. Isto exige, no entanto, que invistam no desenvolvimento de novos modelos, para sobreviverem num mercado cada vez mais competitivo.

A dimensão do mercado chinês propiciou a ascensão de marcas locais de veículos elétricos, incluindo a BYD, NIO ou Xpeng, que ameaçam agora o 'status quo' de uma indústria dominada há décadas pelas construtoras alemãs, japonesas e norte-americanas.

"As marcas tradicionais estão a trazer brinquedos analógicos para um parque digital, descreveu Tu Le, o diretor da consultora Sino Auto Insights, à agência Lusa. O título de uma reportagem recentemente publicada pelo The New York Times é igualmente enfático: "Para o mercado automóvel da China, o elétrico não é o futuro. É o Presente".

Algumas das marcas globais estão a formar parcerias, para dividir os crescentes custos da aposta em modelos elétricos.

A China está a "desempenhar um papel de liderança na transformação elétrica e digital da indústria", disse o chefe executivo da norte-americana Ford Motor, Jim Farley, numa mensagem em vídeo exibida durante o evento.

A alemã BMW apresentou uma linha totalmente elétrica, incluindo dois novos modelos, o i7 M70L e o XM Label Red. O M760Le da marca de luxo alemã foi exibido pela primeira vez na China.

A General Motors estreou um modelo elétrico, o Buick Electra E5, antes do salão de automóveis.

A japonesa Toyota Motor revelou dois novos modelos para a linha bZ de veículos com emissão zero. A Toyota também exibiu o protótipo de um táxi dotado com tecnologia de condução autónoma desenvolvido em conjunto com a chinesa Pony.ai, uma das principais concorrentes na indústria de veículos autónomos, que está em rápida evolução no país.

Pela primeira vez, desde 2019, executivos voaram desde os Estados Unidos, Europa e Japão para participarem no salão automóvel, depois de a China ter abolido as medidas de prevenção epidémica, que implicaram o encerramento praticamente total das fronteiras.

A Volkswagen trouxe todo o seu Conselho de Administração e o da Porsche numa demonstração do compromisso com o mercado chinês.

Segundo os organizadores, as marcas presentes no evento apresentaram 100 novos modelos, entre os quais 70 são elétricos.

Em 2014, o líder chinês, Xi Jinping, afirmou que o desenvolvimento de carros elétricos era a única forma de a China se converter numa "potência do setor automóvel".

O país estabeleceu então como meta que os carros elétricos deviam representar 20% do total das vendas até 2025. Esse valor foi ultrapassado no ano passado, quando um em cada quatro veículos vendidos na China era elétrico.

Pequim está a diminuir os apoios públicos e a transferir o ónus para as fabricantes, que estão agora envolvidas numa guerra de preços para conquistar mercado.

Tu frisou que as marcas competem agora na China em preço e qualidade. "Não é mais uma questão de subsídios", notou. "É o mercado a funcionar".